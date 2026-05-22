動画共有サービスやSNS、オンラインゲームは子どもにとって身近な遊び場や連絡手段になっていますが、悪質な大人が子どもに近づく方法にもなっています。この問題に対処するため、イギリスの通信規制機関Ofcomがオンライン安全法に基づいて大手プラットフォーム各社に安全対策の強化を求めましたが、TikTokとYouTubeは子ども向けおすすめフィードの安全化に向けた十分な変更を示さなかったとのことです。Tech firms commit to stro