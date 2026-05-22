今回は、旬を迎えるそら豆やスナップえんどう、枝豆などの豆類をおいしく味わうためのゆで方を紹介します。 ▼ そら豆は切り込みを入れるのがコツ 意外と悩む、そら豆のゆで方。黒い部分に切り込みを入れて数分ゆでます。切り込みを入れることで、食べるときに薄皮をむきやすくなります。 ▼ つくれぽ1800件超えのスナップえんどう なんとつくれぽが1800件以上も届くスナップえんどうのゆで方。筋取りからゆで方まで写真付きの