ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。10年来の友人と愛犬“4ショット”を披露した。「飼い主たちとは違って仲が縮まらないわんこたち笑」と、モデル、タレントでラウンドガールとしても活動する川瀬もえ（32）とともに、それぞれの愛犬を抱いている写真をアップ。そして、「ねっちゃんと恒例の犬会10年も変わらす友達なの凄いね」、「ことらとぱうさん」、「ぱう