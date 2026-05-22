＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】目を疑う三田の姿にどよめく館内「実際の取組」三段目の全勝対決となった六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と二十一枚目・三田（二子山）の注目の取組は、三田に突如異変が生じて歓声が一転、館内に悲鳴とざわめきが起こった。“史上最強の新弟子”に肩腕一本で“ポン”と押し出される見たことのない姿に「何で出た」「たった腕一本で」と驚きの声が上がった一方「怪我回