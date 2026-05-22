2016年に長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したバス事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の社長ら2人の控訴審で、東京高裁はさきほど、2人の控訴を退け、1審判決と同じ実刑判決を言い渡しました。この事故は2016年1月15日、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負ったものです。この事故で、バスの運行会社の社長だった高橋美作被告