女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父の活動について語った。司会の黒柳徹子が「お父さまは6年前に亡くなった。少林寺拳法の師範」と明かすと、神戸市出身の戸田は「はい」と回答。厳しかったかと問われ「そうですね。私自身っていう人間を厳しくするっていうことはなかったと思いますけれど」としたものの、「ただ門限があったり、人間が多い場所に行っちゃダメ