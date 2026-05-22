22日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣に対し、過去のやり取りを巡って「迷惑系ジャーナリストと誹謗されている」と訴えた。【映像】「冷たい視線」→呆れて「笑顔」？の瞬間（実際の様子）会見は冒頭から和やかに進み、小野田大臣は時に笑顔を交えて議論する場面もあったが、フリーの記者が指名されると表情が一変。フリーの記者は19日の閣議後の会見で自身が発した「永住権」という言葉を小野田大臣に