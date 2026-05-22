中東情勢の影響を理由に食品メーカーなどがパッケージの変更などを相次いで発表する中、鈴木農林水産相は、22日朝の閣議後の会見で、経産省とともに、食品事業関係団体と食品の容器包装などについての情報交換会を行うと明らかにしました。両省からは、ナフサ由来の化学製品の需給見通しなどを伝え、食品の製造・流通・小売り・外食などの関係団体からは容器や包装の調達状況などを共有してもらうとしています。鈴木農水相は、「個