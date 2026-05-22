【第51話】 5月22日 無料公開 □第51話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月22日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第51話を竹コミ！にて無料公開した。 第51話では、文化祭に向けて着々と準備を進めていく。そんな中、今泉の父親がバイト先のレストランにやってくるようで……。 なお、竹コミでは最新話となる第52