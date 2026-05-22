5月22日、B1東地区のレバンガ北海道は、市場脩斗と木林優の2選手との2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 千葉県出身で現在23歳の市場は、184センチ85キロのポイントガード兼シューティングガード。地元の市立船橋高校から専修大学を経て、大学4年時の2024－25シーズンに特別指定選手として越谷アルファーズへ加入しBリーグでのキャリアを始めた。そ