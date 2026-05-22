「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後１時現在で楽天銀行が「売り予想数上昇」４位となっている。 きょうの東京市場で大幅に３日続落。楽天グループと２０日の取引終了後、楽天グループのフィンテック事業の再編に伴い、現在は楽天グループ子会社の楽天カード及び楽天証券ホールディングスを株式交付により完全子会社化すると発表した。その過程で定款にお