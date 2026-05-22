ＥＬＥＭＥＮＴＳが続伸している。同社はきょう、滋賀銀行のＷｅｂ口座開設サービスなどの本人確認に、グループのＬｉｑｕｉｄが手掛けるオンライン本人確認サービス「ＬＩＱＵＩＤｅＫＹＣ」の「ＩＣおまかせパック」を提供すると発表。これが株価を刺激しているようだ。 滋賀銀は２３年５月から「ＬＩＱＵＩＤｅＫＹＣ」を導入しており、不正利用防止の更なる強化のため新たに「ＩＣおまかせパック