リミックスポイントは大幅続伸している。この日、経済産業省が推進する「令和７年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業」において、ＤＲ（ディマンドリスポンス）メニューを提供する小売電気事業者として登録されたと発表しており、好材料視されている。 ＤＲは電力需給がひっ迫した際に、顧客が電力使用量を制御することで電力需給の調整を図る仕組み。通常、業務産業用蓄電システムの導入には数千万円規模の