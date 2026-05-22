「春のバラまつり」が開かれている岡山市北区のRSKバラ園で、色とりどりのバラが見ごろを迎えています。 【写真を見る】淡いピンクと白のグラデーションが上品な「ピエールドゥロンサール」や「フェルゼン伯爵」などが見ごろにRSKバラ園【岡山】 幾重にも重なる花びらと淡いピンクと白のグラデーションが上品な「ピエールドゥロンサール」や、気品がある紫でさわやかな香りが特徴の「フェ