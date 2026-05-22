アメリカ出身のシンガーソングライター ブレッシング・ジョリーが、デビューアルバム『20nothing』をThirty Tigers/RCAよりリリースした。 （関連：XGはさらなる未開の星へワールドツアー東京公演を振り返って感じる、力強い愛とエナジー） ブレッシングは、イギリス NMEによる“2026年に注目すべきアーティスト100組”の一人に選出されており、シングル「20teens