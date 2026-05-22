パリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンインは、出場時間を得られないまま、再びビッグイヤーを手にすることになるのだろうか。【写真】“韓国のメッシ”W杯落選に論争→英雄パク・チソン一蹴PSGは5月31日（日本時間）、ハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アレーナで開催されるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝でアーセナルと対戦する。PSGは勝てば昨年に続き2連覇達成となる。イ・ガンインには再び欧州の頂点に立つチャ