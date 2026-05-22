北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーに選ばれた中村敬斗（25歳）の“あるお知らせ”が大きな話題となっている。2026年5月２１日、中村はインスタグラムを更新。「TikTok始めました！@keito.nakamura_officialこれから投稿していくのでフォローよろしくお願いします！」とTikTok開設を報告した。投稿ページの動画では「このたび、TikTokアカウントを開設したことを皆さんにお知らせします。僕の日常をもっと皆さ