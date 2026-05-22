【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海が出演する“クリアアサヒ”新TVCM『あなたの一杯はクリアですか？』篇が、5月26日から放映開始となる。 ■北村匠海は2024年から継続して“クリアアサヒ”のTVCMに出演 新TVCM『あなたの一杯はクリアですか？』篇は、 巨大な“クリアアサヒ”の後ろから北村匠海が登場するシーンからスタート。 「おいしさだけ。雑味なし。」というメッセージとともに、