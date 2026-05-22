22日14時現在の日経平均株価は前日比1676.51円（2.72％）高の6万3360.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは684、変わらずは44。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を526.97円押し上げている。次いでファストリ が188.26円、ＴＤＫ が117.66円、東エレク が116.66円、イビデン が91.18円と続く。 マイナス寄与度は14.18円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、三井物 が5.5円、