メディアアーティスト・落合陽一さんが代表を務めるピクシーダストテクノロジーズ株式会社(以下、PxDT)と塩野義製薬が共同開発した、世界初のテクノロジー(※)を搭載する「kikippa イヤホン」と、アートライフスタイルブランド「ヘラルボニー」がコラボレーション。【写真】「kikippa イヤホン HERALBONYモデル(充電スタンド・ケーブル付き)」(各3万4900円)2026年4月3日よりPxDTの公式オンラインストアにて販売中の本製品は、3種の