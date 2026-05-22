イタリア・ミラノで中国人3人が死亡した放火事件をめぐり、イタリアの裁判所はこのほど、中国籍の主犯2人に懲役30年、オランダ籍の実行犯に懲役21年を言い渡した。中国メディアの界面新聞などが伝えた。報道によると、2024年9月12日夜、イタリア・ミラノのカントーニ通りにある中国系ショップで放火による火災が発生し、いずれも中国籍の18歳と17歳の姉弟、そして24歳のデザイナーの3人が死亡した。このほど開かれた裁判の一審判決