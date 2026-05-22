ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）が5月21日に発表した報告書によると、中国企業の2025年のドイツでの投資案件数は前年比14．6％増の228件に達しており、2017年以降初めて米国を抜き、中国はドイツでの投資案件数が最多の外資出資元となりました。GTAIが発表した2025年のドイツへの海外投資動向に関する報告書によると、2025年にはドイツへの1564件の海外投資案件が実施され、前年比9．3％減となりました。このうち、米国からの投