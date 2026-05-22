北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼いて損壊した罪で起訴された職員の男を、警察はきょう、殺人の疑いで再逮捕しました。旭川市旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は、3月31日の午後6時半ごろから午後8時半ごろの間に、自宅で妻の由衣さん（当時33）を殺害した疑いがもたれています。鈴木容疑者は調べに対し、「間違いありません。ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めているということです。鈴木容疑者はき