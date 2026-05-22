映画『スター・ウォーズ』が全米公開された1977年5月25日――その“映画史が変わった日”を舞台にした幻の青春映画『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』が、BS10プレミアムで5月25日よる8時より独占日本初放送される。これに先駆け、予告編が解禁された。なお、本作は「BS10プレミアム for Prime Video」で配信中。【動画】70年代“SF映画”にオマージュを捧げた映画『5-25-77』予告映像本作は、『ハロウィン・インベーダー／火