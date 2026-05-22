犬や猫を死骸や排せつ物が放置された劣悪な環境で飼育したとして、警視庁は２２日、動物愛護団体「保護犬猫の家ななちゃんのおうち」代表理事の女（４７）（東京都品川区）を動物愛護法違反（虐待）容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２０日。発表によると、代表理事は４月２７日、犬や猫の排せつ物がたまり、死骸が放置された自宅で犬２９匹と猫１０匹を飼育し、うち犬１７匹と猫２匹にけがや病気があったのに適切な処置を行わ