巨人の田中瑛は4月26日のDeNA戦から9試合連続ホールドを継続中。連続試合ホールドのプロ野球記録は昨年及川（阪神）がマークした18試合。巨人では12年山口鉄也、13年マシソンの12試合が最多で24年西舘、昨年中川の10試合が続く。田中瑛がきょうの阪神戦でホールドを記録すればチーム5人目の10試合以上連続となる。今季の田中瑛は阪神戦に4試合登板し0勝0敗1セーブ、2ホールド。3回2/3を投げ無失点に抑えている。阪神戦の通算被