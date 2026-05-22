全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は22日、2026年5月25日（月）放送の野球トークバラエティ「ダグアウト!!!」を90分に拡大し、番組初となる生放送すると発表した。ゲストには真中満、川上憲伸、五十嵐亮太が生出演。レジェンドOBによるプロの視点から、BS10にて全国無料放送で史上初となる「日本生命セ・パ交流戦2026」全18日程連続生中継をもっと楽しむための見どころ満載。▼ ダグアウト放送時間5月25日（月