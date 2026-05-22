俳優のニコラス・ケイジが、「スパイダーマン」の悪役グリーンゴブリンを演じる機会を断っていたという。コミック本を原作とした実写ドラマ「スパイダー・ノワール」で、スパイダーマンの世界へ遂に仲間入りを果たしているニコラスが、2002年のサム・ライミ監督作「スパイダーマン」での悪役を断っていたことを明かした。 【写真】役を演じたウィレム・デフォー カルト的人気映画