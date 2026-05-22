MEGUMI（C）MBS 美容家・MEGUMIが、5月24日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。自身の著書が累計80万部を突破し、プロデューサーとしても世界で賞賛を浴びる彼女が 、10年で1000以上の美容法を試して辿り着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。驚愕のビフォーアフター！ 「２０秒のストレッチ」でスタジオ騒然！「40代