ノルウェーサッカー協会が2026年W杯に臨むメンバーを発表したノルウェーサッカー協会は5月21日、今夏に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に臨むノルウェー代表メンバーを発表した。世界最高峰のストライカーを筆頭とした強力な陣容に、ファンからは「マジで強そう」「アタッカー陣がいかつすぎる」と話題を呼んでいる。1998年フランス大会以来、28年ぶりの本大会出場を果たしたノルウェーは、大舞台へ向けて盤石の体制を整