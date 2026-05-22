女優の綾瀬はるか（４１）のスタッフＳＮＳが２２日までに更新され、カンヌ映画祭での様子が公開された。インスタグラムでは「第７９回カンヌ国際映画祭街全体が賑わっており素敵な時間になりましたその様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽しみにお待ちください」とつづられ、複数のオフショットがアップ。オフショルダーの黒ドレスを着用し、後ろ姿から振り向く動画では肩甲骨がキュッと浮き上がる