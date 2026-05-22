モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が22日までに自身のSNSを更新。タイトワンピースでの森林浴姿を公開した。「最近はストレートにハマってる」とつづり、緑豊かな川原でサングラス＆タイトなワンピース姿で森林浴をしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いお洒落美女のひなのさん素敵です」「めっちゃかわいい〜」「黒髪最高」「シャンプーのCMですか！？