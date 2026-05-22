タレントのはるな愛（53）が22日までに自身のインスタグラムを更新。大好きな“妹ちゃん”との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きなかわいい妹ちゃん」と題してつづり始めた。「#鈴木奈々ちゃんと2人でラジオの収録でした。あっという間すぎるー！楽しかったし。泣いちゃった。めちゃくちゃ楽しい収録でした」と鈴木奈々との2ショットを投稿した。最後に「また是非聞いてね！」と締めた。ハッシュタグで