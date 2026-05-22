俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが24日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）に出演する。【動画】日常のスキンケアについて語るAぇ! group・小島健美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に再降臨。10年で1000以上の美容法を試してたどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔