歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。子供番組の過酷な収録現場を語った。宝塚歌劇団を退団後、2003年に24歳で“19代目歌のお姉さん”に就任したはいだ。「お姉さん時代に大変だったこと」として「30分間ノンストップ収録でNGが出せない」を挙げ、歌や体操、人形劇など、子供たちを移動させながら生放送スタイルで行われる収録風景を振り返った。そして「歌