俳優・脚本家・映画監督として活躍する佐藤二朗が、原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』が5月22日より公開中。【動画】謎の右 手と“名無し”の過去に迫る本予告「全てが絶望でも、人とつながれているうちは、まだ生きられるんじゃないか」そう語る佐藤が本作で描いたのは、“つながることを諦めてしまった男”だった。白昼のファミレスで起きた無差別大量殺人事件。その中心にいるのは、“名前のない怪物”と呼ばれる