タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。東京・浅草の初夏の風物詩「三社祭」での粋な法被姿を披露した。「三社祭いってきたよ〜っなんとお神輿も担がせてもらいました」と、三社祭に参加したことを報告。「初めてのお祭りスタイル股引きの履き方も、草鞋を履くのも全部新鮮で朝からずーっとわくわくしてたの」と明かし、「実際に担いでみたら想像以上に体育会