後藤真希（４０）が２０日に東京都内で自身プロデュースのスキンケアブランド「Ｒａｌｌ．＋ラルプラス」の発表会を行った際の姿が話題になっている。１３歳のデビュー前から、２０代、３０代当時の写真などを紹介しながら肌ケアについて語った。会見には明るい髪を後方でまとめ、透き通るような白い肌に、ブルーのロングワンピ＆ヒール姿で登場。年齢を感じさせない姿だった。久々のイベント登場。ネットでも話題となり「ゴ