今夏の北中米W杯は、サッカーファンならずとも見逃せないイベントとなるはずだ。普段はサッカーをあまり見なくとも、大会を楽しみにしているという人も多いだろう。日本では『DAZN』による全試合放映ほか、一部の試合は地上波での放映が決定している。しかし、大会まで1カ月を切った今でも、放映の目処がたっていない国がある。しかもその国は、世界最多の10億人の人口を抱えるインドだ。『MARCA』によると、インドではサッカーは