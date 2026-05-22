CANDY TUNEが、新曲「HTAG」（はたあげ）を本日5月22日に配信リリースした。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 本作には“旗揚げゲーム”の要素が取り入れられており、直感的に楽しめるキャッチーなサウンドや、思わず身体が動き出すような特大のコール＆レスポンスが印象的な楽曲となってい