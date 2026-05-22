バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェは、今年の夏に自身のキャリアについて重大な選択を迫られることになるかもしれない。肩、ふくらはぎ、アキレス腱の痛みを抱えながら強行出場を続けた昨シーズンの影響で出遅れたことに加えて、レヴァークーゼンで主将を務めていたヨナタン・ターが入団したことによって、今シーズンのキムはセンターバックのバックアッパーという役割を受け入れなければならなかった。ターとダヨ・ウパメカ