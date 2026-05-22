大村市の小学5年生が地元の伝統野菜黒田五寸人参の花を観察し、農業を学びました。 大村市の農家を訪れたのは、竹松小学校の5年生約200人です。 地域の特産品について学ぶ “食育” の一環で、児童らはJAながさき県央などと協力し、栽培から収穫まで体験します。 この日は、大村市の伝統野菜「黒田五寸人参」の花を近くで観察しました。 （児童） 「ニンジンの花とは思えないくらい、すごい」