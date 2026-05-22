フィギュアスケートのアイスダンスで現役復帰を表明した宇野昌磨さんと本田真凜さんが２２日、都内で会見に臨んだ。ともにシングルスケーターで２４年に一度引退していたが「しょまりん」として、カップルを結成。「これからは２人の競技になっていく。強い気持ちをこめて練習していく」と、目指す２０３０年冬季五輪に向け決意を語った。２４年１０月、宇野さんから本田さんに声をかけ「しょまりん」が始動。現役時代はともに