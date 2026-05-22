◆大相撲▽夏場所１３日目（２２日、両国国技館）西三段目２１枚目・三田（二子山）が、東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）に押し出されて、６勝１敗で今場所を終えた。「相手が強かった。しっかり相手を見てきて、自分の相撲を取りきっているなと思った」と振り返った。三田は十両だった昨年九州場所２日目の取組で敗れた際に右膝を負傷し、翌３日目から「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷」の診断書を提出して休場。今場所