◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）初顔となった２敗同士の対戦。番付的にも、力的にも霧島（音羽山）が有利だろう。立ち合いの馬力が違う。胸を合わせても引き付けも違う。琴栄峰（佐渡ケ嶽）は頭を付けたいところだが、霧島の厳しい攻めに苦戦は必至だ。同じ初顔で３敗同士の義ノ富士（伊勢ケ浜）と宇良（木瀬）の対戦の楽しみだ。宇良は体重を増やして前に出る相撲に磨きをかけている。一方の義ノ富士も馬