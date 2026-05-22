22日の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅は一時1700円を超え、6万3000円台を回復しました。市場を引っ張っているのは、AI・半導体関連株です。アメリカのオープンAIが早期上場を目指す報道やエヌビディアの決算が好調だったことが追い風となり、東京株式市場でも関連銘柄を中心に多く買われました。また、アメリカのルビオ国務長官がイランとの協議で「いくつかの良い兆しがある」と述べたことなどを受け、戦闘終結への期待が高