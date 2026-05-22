小学生の子どもがいる家庭の場合、家族で東京ディズニーリゾートに行ったことのある人もいるでしょう。しかし、遠方の家庭であれば、ディズニーに行くのに新幹線代や宿泊費、チケット代などがかかるため、気軽にはいけないのが実情です。 本記事では、大阪に住む家庭で、小5の娘が「ディズニーに行ったことがないのは貧乏」と言われたケースを取り上げ、1泊2日でいくらかかるのか、行ってお