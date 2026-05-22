スマートフォンやタブレットを外出先で長時間利用する人にとって、モバイルバッテリーは「お守り」のような存在かもしれません。そんなモバイルバッテリーですが、最近では発煙や発火の事例が多発しており、2026年4月24日から航空機内への持ち込みに関するルールが変更されました。 本記事では、「モバイルバッテリーの機内持ち込み」に関する最新ルールや、違反した場合の罰則などに