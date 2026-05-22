70代の親が貯蓄を3000万円ほど持っているのに、「住民税非課税世帯」として給付金の対象になっていると聞くと、不思議に思う人もいるのではないでしょうか。住民税非課税世帯の判定基準は所得であり、保有する資産は対象になりません。 それでは、年金収入が月7万円ほどの場合、本当に非課税世帯に当てはまるのでしょうか。本記事では住民税非課税世帯の基準と給付金の仕組みを解説します。 住民税非課税世帯とは？