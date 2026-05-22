フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの宇野昌磨（２８）と同女子で世界ジュニア選手権金メダルの本田真凜（２４）が、お互いへのリスペクトを口にした。かねて交際している２人は、２２日にアイスダンスで現役復帰すると発表。来季から競技会に参加し、秋の大会から試合に出場するために準備を進めている。２人は同日に都内で会見を行い、宇野は「本当に覚悟を持って練習に取り組んでいかないのは間違いなく僕の方。